23 августа в Кирове вручат литературную премию им.Александра Грина

В понедельник, 23 августа, в Кирове вручат литературную «Премию имени Александра Степановича Грина».

В этом году её получит писатель Михаил Тарковский, племянник режиссёра Андрея Тарковского.

Церемония начнётся в 10 часов в Кировской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Грина (ул. К.Маркса,73). В ней примет участие председатель правительства области Александр Чурин и председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов.

В 11 часов участники церемонии посетят в библиотеке фотовыставку «Дайсаку Икеда. Диалог с природой». Здесь же состоится презентация нового издания книги-диалога А. Лиханова и Д. Икеда «Тропинка в страну детства».

Фото r.zbp.ru