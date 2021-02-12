23 тысячи кировчан привились от коронавируса

В феврале в Кировской области началась массовая вакцинация от COVID-19. В настоящее время первый компонент прививки сделали почти 24 тысячи кировчан. Оба компонента получили 4220 кировчан. Более половины от числа привитых составляют жители в возрасте 55+.

По данным областного минздрава, в общей сложности регион получил 26 с лишним тысяч доз вакцины. Как подчеркнул первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, началу прививочной кампании предшествовала серьезная подготовка: закупка оборудования для хранения препарата, обучение медперсонала, отработка маршрутов поставок.

Сделать прививку кировчане могут в одном из 96 прививочных пунктов области. Записаться можно по телефону 122, через электронную регистратуру или портал госуслуг. В зависимости от поставок вакцины на портале появляются дополнительные даты для записи.

Масштабная вакцинация поможет выработать популяционный иммунитет и как можно быстрее снять ограничения. Напомним, что два региона страны – Удмуртия и Чечня – уже объявили об отмене масочного режима.