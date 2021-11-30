24-летний житель Кировской области выиграл грант на 3 миллиона рублей

Михаил Вараксин живёт в селе Синцово Лебяжского района. Он занимается фермерским делом. О молодом человеке написал на своей страничке в соцсетях губернатор Игорь Васильев.

Глава региона ведёт рубрику #регион43влицах. Игорь Владимирович сообщил, что Михаилу Вараксину 24 года. Он потомственный фермер. Отец Михаила — Александр Вараксин в своё время с нуля построил крепкое хозяйство. Он вырастил сына в уважении к труду и сельскому хозяйству, любви к родине. Поэтому Михаил сразу же решил, кем станет. Поступил в Вятский агротехнологический университет. Закончил факультет агрономии. Вернулся на малую родину и стал работать в хозяйстве отца.

Семья выращивает культуры: люцерну, клевер, овсяницу, тимофеевку луговую, а также новую культуру фацелию.

Развитие предприятия идёт, в том числе и благодаря Михаилу.

— Он принял участие в конкурс «Агростартап». Там молодой человек выиграл грант на 3 млн рублей. За счёт господдержки были куплены сеялки, опрыскиватели, сцепки борон, катки и культиватор, — рассказал Игорь Васильев.

Ранее мы сообщали, что жительница Кирова стала бронзовым призером конкурса «Молодой предприниматель России».

Фото: vk.com/gubernator_vasiliev