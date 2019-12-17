О том, как надо отмечать праздники

…в 1959 году

О досрочном выполнении плана

«Рабочие предприятия встречают декабрь новыми производственными успехами, – писала «Кировская правда». – План 1959 года по выпуску валовой продукции был выполнен досрочно, 12 декабря. Для сельского хозяйства дано большое количество картофелекопателей, навесных лесопосадочных машин».

«Успешно осваиваются новые виды продукции, – отмечала «КП». – Сейчас, например, на испытаниях находится сделанный коллективом лесной рыхлитель. Этих машин до конца декабря будет сдано не менее 19 штук. Налажено производство таких запасных частей к автомашинам, как кассета сальника и амортизатор. Смонтировано и сдано в эксплуатацию три поточные линии по механической обработке деталей амортизатора».

…в 1969 году

Об обуви мирового уровня

Газета рассказывала об «обувной» моде наступающего 1970 года. Подробностями о предстоящих тенденциях делилась инженер-технолог Кировской фабрики индивидуального пошива и ремонта обуви Маргарита Остапенко.

Так, специалист рассказывала об «уходе в прошлое шпилек и узких носков». «Они не соответствуют современной эстетике и небезопасны для здоровья, – сообщила Маргарита Николаевна. – Обувь должна быть не только красивой, но и удобной. Должна создавать настроение и, если хотите, повышать работоспособность. Сейчас в моду входит расширенный каблук, который создаёт лучшую опору. Но для того, чтобы обувь не теряла своей красочности и не была похожа на рабочий сапог, художники-модельеры стараются придать ей видимость зауженности, украшая различными деталями – строчками, художественным швом и т.п.».

«КП» отмечала, что в арсенале фабрики индивидуального пошива обуви было немало образцов, отмеченных на столичных выставках. Например, женские сапожки из коричневой замши с голенищами типа чулка, с застёжкой «молния» и металлической фурнитурой. «Они получили высшую оценку – 40 баллов от художественного совета Министерства бытового обслуживания РСФСР, а значит, соответствуют мировым образцам», – писала газета.

…в 1989 году

О том, как надо отмечать праздники

«Лучше бы без показухи!» – так была озаглавлена публикация читателя «КП» С. Багаева, секретаря партбюро цеха вулканизации № 1 Кировского шинного завода. Под рубрикой «Разговор о наболевшем» автор призывал отказаться от ставших привычными «обязательных рапортов, помпезного оформления праздничных колонн, трибун».

«Сужу в силу своей компетенции в масштабах родного предприятия, – писал читатель. – В 1989 году на проведение первомайской демонстрации было израсходовано не намного меньше, чем на медикаменты и консультации врачей, помощь подшефным школам и ПТУ. Какова же сумма расходов по городу, области? Предлагаю средства, расходуемые предприятиями на проведение праздников, пустить на организацию фонда оздоровления экологической обстановки. Это была бы реальная забота о человеке. Пока же заорганизованность и показуха превратили праздники в обязательность, а стремление «выглядеть не хуже других» вылилось в обременительное изготовление лозунгов и транспарантов. И не дай, как говорится, бог, чтобы во время демонстрации выдалась морозная или дождливая погода. После таких шествий, как утверждает статистика медсанчасти, резко возрастает количество больничных листов».