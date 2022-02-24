25 февраля состоится заседание Заксобрания Кировской области

В пятницу, 25 февраля, состоится заседание Законодательного собрания Кировской области.

В предварительную повестку внесены 15 вопросов.

Депутаты, в том числе, рассмотрят законопроект, внесённый губернатором Игорем Васильевым. Предлагается расширить меры социальной поддержки для многодетных семей и предоставить им возможность получать взамен бесплатного земельного участка единовременную денежную выплату, которая предоставляется однократно и носит целевой характер, связанный с улучшением жилищных условий.

Кроме того, в повестке — изменения в бюджете на 2022 год и плановый период двух последующих лет, законопроект о совершенствовании правового статуса губернатора и системы исполнительной власти в нашем регионе и др.

Полная повестка — здесь

Начало заседания — в 10 часов. Прямая трансляция будет вестись здесь