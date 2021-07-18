25 возгораний контейнеров произошло в Кирове за три месяца

Сотрудники контрольно-инспекционного управления «Куприта» практически каждый день фиксируют факты повреждения контейнеров.

Только в Кирове за последние три месяца было 25 возгораний. Чаще всего они происходят из-за непотушенных окурков, но случаются и умышленные поджоги.

В большинстве случаев контейнеры можно восстановить, но порой они не подлежат ремонту, полностью сгорая до приезда пожарных.

О случаях поджогов и вандализма просят сообщать на «горячую линию» «Куприта по телефону 63-16-11 (доб. 6), в МЧС или полицию.

Фото cuprit.ru