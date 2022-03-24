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25 марта жители Кирова смогут бесплатно сходить в музей

Юлия Зорина Лучшее, Культура, Новости

25 марта в честь Дня работника культуры музеи Кирова можно будет посетить бесплатно. Об этом сообщили в областном Центре развития туризма.

«День открытых дверей» продлится с 11 до 17 часов.

Кировчане смогут посетить следующие музеи:
  • Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленина, 93)
  • Дом-музей А.С. Грина (Володарского, 44)
  • Художественный музей (Карла Маркса, 70)
  • Выставочный зал (Карла Либкнехта, 71)
  • постоянную экспозицию Дома-музея Н.Н. Хохрякова (Копанский переулок, 4)
  • Вятский палеонтологический музей (Спасская, 22). 

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Юлия Зорина