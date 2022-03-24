25 марта жители Кирова смогут бесплатно сходить в музей

25 марта в честь Дня работника культуры музеи Кирова можно будет посетить бесплатно. Об этом сообщили в областном Центре развития туризма.
«День открытых дверей» продлится с 11 до 17 часов.
Кировчане смогут посетить следующие музеи:
- Дом-музей М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленина, 93)
- Дом-музей А.С. Грина (Володарского, 44)
- Художественный музей (Карла Маркса, 70)
- Выставочный зал (Карла Либкнехта, 71)
- постоянную экспозицию Дома-музея Н.Н. Хохрякова (Копанский переулок, 4)
- Вятский палеонтологический музей (Спасская, 22).