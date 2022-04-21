26 апреля жители Кирова смогут увидеть медузу в небе

26 апреля жители Кирова и области могут стать свидетелями пролета ракеты. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология в Кирове».

Ракета стартует с космодрома Плесецк вечером 26 апреля. Ориентировочное время запуска – 22.30-23.30 по Москве.

— Вероятно, это будет легкая ракета «Ангара 1.2» со спутником «МКА-Р». Резервная дата: 27 апреля в то же время», — говорится в паблике.

Через некоторое время после старта кировчане смогут увидеть в ночном небе конденсационный след, остающийся после разделения ступеней ракеты. По форме он напоминает медузу. Она будет видна на большой территории России – от Москвы до Среднего Урала.

Наблюдать «медузу» можно будет в северной или северо-западной части неба.

Напомним, что 22 апреля кировчан приглашают понаблюдать в телескоп за первым весенним звездопадом.

Фото: vk.com/meteokirov