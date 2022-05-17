26 граждан Украины, ДНР и ЛНР получили работу в Кирове

В Кировской области продолжается работа по поддержке граждан, которые вынужденно покинули территорию ДНР, ЛНР и Украины.

Сейчас в пункте временного размещения находится 341 человек (161 — трудоспособного возраста).

Сотрудники службы занятости провели их анкетирование для подбора подходящих вакансий — с учётом образования и профессии. Ежедневно в пункте организуют гарантированные собеседования с работодателями, здесь можно подать электронное резюме и ознакомиться с банком вакансий, размещённых на цифровой платформе «Работа России».

Вчера в пункте временного размещения провели мастер-класс по составлению эффективного резюме, где рассказали о возможности обучения в профессиональных образовательных организациях Кирова и о том, что необходимо предпринять для восстановления документов об образовании.

«На сегодняшний день 26 человек из числа прибывших жителей Украины, ЛНР и ДНР трудоустроены на предприятия и в организации города», — говорит начальник управления Государственной службы занятости населения области Руслан Бондарчук.

Они работают по востребованным на рынке труда профессиям — медсестра, швея, слесарь-сантехник, формовщик ЖБИ, дорожный и подсобный рабочий, сварщик арматурных сеток, продавец-кассир.

Фото kirovreg.ru