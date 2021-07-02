В Кировской области 26-летнего гонщика остановила опора теплотрассы

Бесправник рассекал ночью по Кирово-Чепецку на мотоцикле «Минск»

Об этом происшествии сообщили в региональном ГИБДД. В ночь с 1 на 2 июля на ул. Ленина Кирово-Чепецка, 26-летний мужчина, не имеющий прав категории «А», врезался в опору теплотрассы на мотоцикле «Минск». Он получил серьезные травмы и его доставили в ближайшую больницу.

За несколько часов до этого еще одна авария с участием мототранспорта произошла в областном центре. В 15 часов на Октябрьском проспекте 64-летний водитель ВАЗа подрезал 33-летнего мотоциклиста на Kawasaki. В результате мужчину откинуло на припаркованный ГАЗ. Владелец мотоцикла получил травмы, но как сообщили автоинспекторы, от помощи врачей он отказался.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области сбили двух велосипедистов.

Фото: vk.com/gibdd43