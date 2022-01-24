26 января пройдет заседание Кировской городской Думы

В среду, 26 января, пройдёт заседание Кировской городской Думы.

В повестке шесть вопросов:

1. О присвоении звания «Почётный гражданин г.Кирова» Геннадию Демьяновичу Кощееву.

2. Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей при осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования.

3. О внесении изменений в Положение о порядке присвоения, изменения и аннулирования наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры в муниципальном образовании.

4. О внесении и изменений в состав рабочей комиссии по изучению общественного мнения о присвоении звания «Почётный гражданин г.Кирова».

5. О внесении изменений в решение Думы «Об участии депутатов в рабочих органах администрации г.Кирова».

6. О внесении изменений в План мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы на 2022 г.