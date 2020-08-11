…в 1960 году

О «пальтишке» с выставки

В областном центре начала работу выставка товаров народного потребления, произведённых в Кировской области. «Посетители могут ознакомиться с меховыми изделиями, лучшими образцами обуви, продукцией Кировского шинного и Омутнинского металлургического заводов. В выставке участвуют все артели промысловой кооперации, — сообщала «Кировская правда». — Каждый из посетителей может высказать своё мнение по поводу товаров, просто написав комментарий в книгу отзывов и предложений».

«КП» призывала гостей не скромничать — активнее выражать своё мнение о вятских товарах и не бояться критиковать изделия, которые не понравились.

«Интересно, каким образом оказалось здесь пальтишко артели «Швейпром»? — задавалась вопросом газета. — Вещь экспонируется наряду с гораздо более модными, изящными и практичными изделиями: Они висят рядом — как немой упрёк производителям злополучного пальто, словно говоря: откажитесь от нас и начните производить действительно хорошие, добротные товары».

…в 1970 году

О миллионной паре нововятских лыж

Газета сообщала о выпуске на Нововятском лыжном комбинате миллионной пары лыж. Её было решено не отправлять на продажу, а подарить своему сотруднику — лучшему спортсмену комбината, мастеру спорта СССР Евгению Возмищеву. «Я очень благодарен за оказанную мне честь, — заметил в ответ Евгений Егорович. — Горжусь, что работаю на комбинате и своим трудов вношу посильный вклад в трудовые победы коллектива. На наших лыжах выступают ведущие спортсмены страны и приумножают славу советского спорта. О популярности изделий говорят и ежегодные соревнования на приз лыж «Россия», и успешное выступление там нашей комбинатовской команды. В прошлом году мы выиграли зональные соревнования рабочих лесной и деревообрабатывающей промышленности».

Кстати, как отмечала «КП», выпуск лыж в первом полугодии 1970 года на комбинате составил 140 процентов к соответствующему периоду предыдущего года. В сутки здесь производили свыше 7,5 тысяч пар.

…в 1985 году

О рейде против «одеколонщиков»

«КП» рассказывала о милицейском рейде, который прошёл в отделе косметики и парфюмерии Кировского универмага. Здесь стражей порядка интересовали горожане мужского пола, приобретающие сразу несколько бутылочек с одеколоном. У мужчин характерной наружности были изъяты флаконы с огуречным лосьоном, средством для укрепления волос, флаконами «Цитрусового», «Айвенго», «Шипра»:

«Уже через час после открытия универмага в приемной директора магазина не продохнуть, — писала газета. — Здесь идёт напряжённая работа по выяснению личности каждого задержанного. Странное дело: почти все «одеколонщики» дружно забывают номера телефонов родных предприятий. Кировчанин С. вообще, как оказалось, нигде не трудоустроен. При этом, дожидаясь своей очереди общения с милиционером, он не стал терять время попусту: разделался с двумя флаконами, припрятанными в карманах:»

«Кировская правда» констатировала: «Скоро по вине выпивох нормальным мужчинам нечем будет освежиться после бритья. В последнее время с витрин почти полностью исчезли дешёвые цветочные одеколоны. А в один из недавних выходных дней в универмаге разобрали даже дорогостоящие одеколоны, до этого совсем не пользовавшиеся спросом».