Школы Кирова начали переводить на дистанционное обучение

Учащихся средней школы №18 отправили заниматься из дома.

Кировскую школу №18, которая находится на улице Свердлова, закрыли для посещений. Все ребята сейчас занимаются из дома.

Дистанционное обучение ввели из-за угрозы распространения COVID-19. Предписание о переходе на онлайн работу выписали сотрудники Роспотребнадзора. Руководство учебного заведения предписание выполнило.

При этом дирекция учреждения обещает в ближайшее время возобновить занятия в традиционном формате. Ребята могут сесть за парты уже на следующей неделе.

Ранее мы сообщали, что в Кирове состоялось заседание оперштаба по предупреждению коронавирусной инфекции.

Фото: asiarussia.ru