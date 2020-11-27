Кировские полицейские задержали подростков, которые обкидывали поезда камнями

Инцидент произошёл недалеко от Балезино.

Сотрудники отделения полиции на станции Балезино Кировского линейного отдела МВД России на транспорте получили тревожное сообщение. Неизвестные люди «обстреливают» проезжающие поезда крупными камнями. На место происшествия прибыли стражи правопорядка.

Оказалось, что на пешеходном мосту, который находится над железной дорогой, стоят подростки. Они кидают камни в составы, проходящие под ними. Личности школьников были установлены. Ребятам по 14 и 15 лет. Мальчики учатся в школе.

Как сообщили сами подростки, они не хотели ничего плохого. Просто развлекались. При этом находились у железной дороги в ночное время. В полицию были вызваны родители хулиганов. Со школьниками и родителями провели беседу, также составлены протоколы, предусматривающие штрафы. Статья — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что в Омутнинском районе застрелен медведь, который держал в страхе кировскую глубинку.

Фото: trainpix.org