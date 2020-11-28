В Кирове в тройном ДТП с автобусом получили травмы 2 человека

В том числе — несовершеннолетняя, находящаяся в салоне общественного транспорта.

В Кирове в тройном ДТП с автобусом получили травмы несколько человек. Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 27 ноября, около 10 часов. На опасном кировском перекрёстке улиц Воровского и Солнечной, где часто происходят аварии, «пятнадцатая» поворачивала налево. Водитель легковушки не пропустил автобус маршрута No21. От сильного удара ВАЗ-2115 отлетел на «Ладу Ларгус», которая стояла сзади.

В тройном ДТП пострадали два человека. Травмы получили 17-летняя девушка, находившаяся в салоне автобуса и 37-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2115. Помощь медиков им не потребовалась.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области Toyota Venza столкнулась с грузовиком. Два пенсионера, находившиеся в легковом автомобиле, были на скорой доставлены в госпиталь.