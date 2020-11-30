Вятский МФЦ претендует на звание лучшего в России

Кировский многофункциональный центр, подведомственный региональному министерству информационных технологий и связи, представит наш регион во всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в двух номинациях «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ».

Участие в номинациях примут победители регионального этапа конкурса: центр «Мои документы» Первомайского района областного центра и Екатерина Климова, ведущий эксперт центра «Мои документы» Ленинского района города Кирова.

– По результатам рейтинга Минэкономразвития России Кировская область не раз входила в число лучших регионов по уровню эффективности организации деятельности МФЦ. Конкурс «Лучший МФЦ России» – это ещё одна возможность рассказать об успешно реализуемых региональных проектах на федеральном уровне, а также показать лучших специалистов на всю страну, – сказал первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Сейчас идёт работа по подготовке конкурсных заявок. Их приём на федеральный конкурс пройдёт с 1 по 10 декабря 2020 года. По словам и. о. министра информационных технологий и связи региона Алексея Сухих, центры «Мои документы» Кировской области традиционно принимают участие в различных номинациях конкурса «Лучший МФЦ Российской Федерации».

– Нам действительно есть чем гордиться. Это не только качество предоставления государственных и муниципальных услуг, которое мы стремимся сохранить даже в сложных условиях пандемии, но и уникальные услуги, аналогов которым нет в стране. Так, в центрах «Мои документы» кировчане могут зарегистрироваться на платформе «Умные услуги» и подключиться к сервису «Умный проезд», дающему право льготного проезда в общественном транспорте по банковской карте МИР. Непосредственно в МФЦ заявители могут получить или обменять полис обязательного медицинского страхования. Первыми в стране наши центры госуслуг в 2019 году начали принимать документы на поступление в учреждения среднего профессионального образования, – уточнил Алексей Сухих.

Конкурс «Лучший МФЦ России» проводится Минэкономразвития России с 2014 года. В этом году в ряд номинаций организаторы добавили новую – «Лучший МФЦ столицы региона». Подведение итогов конкурса состоится не позднее 30 июня 2021 года по результатам открытого голосования на заседании центральной конкурсной комиссии.