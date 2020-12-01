Казахстан готов к расширению сотрудничества с Кировской областью

В правительстве региона состоялось совещание «Час с торгпредом».

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин, министры и представители кировских предприятий приняли участие во встрече с торговым представителем России в Казахстане Максимом Кочетковым и бизнесменами Республики Казахстан. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции в рамках совещания «Час с торгпредом». Подобные встречи нацелены на то, чтобы продвигать кировские товары и услуги на зарубежные рынки.

По словам Александра Чурина, торговые отношения между Кировской областью и Казахстаном развиваются в доверительном ключе. Взаимодействие налажено. Именно Казахстан является одним из крупнейших партнёров нашего региона. Кировская область экспортирует туда оборудование, товары и продукты. Среди которых аппаратура связи, древесина, мучные изделия, обувь, компьютеры, изделия из чёрных металлов, мебель и др.

Как уточнил председатель областного правительства, наш регион готов в разы увеличить и без того большие показатели экспорта. В свою очередь торговый представитель России в Казахстане Максим Кочетков отметил, что Казахстан будет рад расширению сотрудничества. К тому же в Республике скоро состоится важное событие. Откроется крупный торговый дом «России». Свои товары там смогут представить и кировские предприятия.

К слову, онлайн-совещания «Час с торгпредом» будут продолжены. В декабре кировские бизнесмены и представители правительства региона в дистанционном формате проведут встречи с делегациями из Швеции, Республики Армения, Арабской Республике, Египта.

Фото:vestikavkaza.ru, kirovreg.ru