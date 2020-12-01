Кировскую администрацию оформят светодиодным занавесом

Сделать это подрядчик должен до 15 декабря.

На новогоднее оформление здания администрации Кирова планируют потратить более 2 млн. рублей. Контракт с такой суммой появился на сайте госзакупок. Планируется, что здание покроют световыми гирляндами, как это делали в прошлые годы.

Световые элементы появятся на фасадах здания со стороны К.Маркса и Воровского. На стене, которая находится с улицы К.Маркса, появится баннер «С Новым годом». Изготавливать его не надо. Он уже изготовлен.

Подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет приобрести гирлянду и оформить фасады светодиодным занавесом белого цвета. Количество светодиодов в занавесе – не менее 100 на квадратный метр. Общая площадь оформления — более 1000 кв.м.

Исполнитель должен самостоятельно закупить гирлянды, произвести их монтаж и демонтаж. Предполагается, что здание администрации преобразится уже к середине декабря. А убрать светящийся занавес планируют не раньше марта.

Фото: zakupki.gov.ru