В Кировской области школьники напугали взрослых, пролезая под вагонами

В отдел полиции на транспорте позвонили взволнованные кировчане. Они сообщили, что в Оричах дети подвергают себя опасности, ползая под вагонами грузового поезда. На слова взрослых ребята не реагируют. Очевидцы случившегося перепугались.

На железнодорожную станцию, которая находится в Оричах, прибыли полицейские. Они опросили местных жителей. Те сообщили, что школьники знают о существовании пешеходного моста на этой станции, но всё равно ползают под составами. При том, что на этой станции интенсивное движение поездов.

В результате два мальчика, которые и напугали своим поведением взрослых, были найдены. Одному 10 лет, второму — 7. Они рассказали, что ползали под вагонами грузового поезда не просто так. Ребята опаздывали на занятия и поэтому решили сократить путь.

В результате со школьниками и их родителями проведены профилактические беседы. Составлены протоколы.

Фото: expert.ru