10 кировских ангелов отправились в Москву

В Вятской Епархии подвели региональные итоги всероссийского конкурса.

Каждый год по распоряжению Патриарха Кирилла организуется Всероссийская акции «Крылья Ангела». Для участия в ней дети из разных регионов России готовят свои рисунки.

В Кировской области региональный конкурс проводился Вятской Епархией в день матери. Дети от мала до велика создавали образ ангела-хранителя, такого, каким он им видится.

5 дней спустя комиссия определила 10 лучших работ для отправки их в столицу. Среди получивших ее признание художников много ребят из Кирова, а также юные таланты живут в Кирово-Чепецке и селах Медяны и Адышево. Планируется, что их творения опубликуют в книге-альбоме «Крылья Ангела», а победителей наградят по интернету.

Кроме этого, 20 ангельских портретов маленьких художников после снятия карантинных мероприятий можно будет посмотреть в Кировской области. Епархия подготовит передвижную выставку, которая будет экспонироваться в учреждениях культуры и образования региона.

Фото: Вятская Епархия