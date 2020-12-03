В Кировской области новогодние ёлки пройдут с ограничениями

Специалисты дали пояснения о праздниках, которые будут организованы для детей.

Из-за пандемии утренники в детских садиках и новогодние вечера в школах пройдут в новом формате. Изменить устоявшиеся традиции решено из-за пандемии. К тому же в регионе введён ряд ограничительных мер, запрещающих проведение массовых мероприятий.

Однако без новогоднего настроения детей и подростков не оставят. Праздники состоятся, но с ограничениями. Так, запрещено приглашать на утренники, вечера к детям их родителей и других взрослых. Праздничные мероприятия будут проведены в отдельных группах и классах, без объединения с другими коллективами. Общешкольные акции и праздники под запретом.

В этом году нельзя приглашать аниматоров, артистов, которые бы сыграли роль Деда Мороза. Главным волшебником могут нарядиться сами воспитатели, учителя.

К слову, в Кировской области ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции продлены до 14 января.

Фото: умница55.рф