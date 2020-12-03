В Кирове ждут открытия нового кинотеатра

Хотя до планируемого старта осталось меньше месяца, штат еще не набран, сайта нет и страницы в соцсетях всё ещё отправляют на сайт «Киномакса».

Новый кинотеатр будет работать на месте ушедшего из региона крупнейшего регионального оператора кинотеатральной сферы — сети «Киномакс». То есть займёт площади на последнем этаже торгово-развлекательного комплекса Jam Молл. Название нового иллюзиона будет схожим с наименованием ТРЦ — «КиноJam Киров».

Сейчас руководство активно набирает сотрудников. Судя по всему, это будет бывший штат – в объявлении на официальной группе кинотеатра указаны требования: опыт работы на аналогичной должности от 3 лет. Взамен работодатель предлагает официальное трудоустройство, неплохие зарплаты, от 28 до 45 тысяч рублей и график работы с 9 до 18 часов.

Заявлено, что киноцентр — «КиноJam Киров» примет своих первых посетителей в середине декабря. Однако пока в социальных сетях не появилось анонсов, информации какие ленты можно будет посмотреть в новогодние праздники, нет расписания киносеансов и при нажатии кнопки «купить билет» перекидывает на сайт «Киномакса» где сообщается, что указанного кинотеатра не существует. Гиперссылка кинотеатра, указанная в группе «ВКонтакте», отправляет на портал иркутского КиноJam.

Фото: vk.com/kinojam_kirov