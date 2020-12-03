Директор Кировского филиала «Россети Центр и Приволжье» поблагодарил врачей за спасение от COVID-19

Болезнь

– Я заболел в отпуске. Надо было решать накопившиеся задачи, на которые в рабочие дни не хватало времени, поэтому встречался с большим, чем обычно, количеством людей. И где-то, видимо, «сконтактировал», – рассказывает Владимир Колесников. – Ещё днём я активно тренировался в спортзале, не чувствуя никаких проблем со здоровьем, а вечером уже лежал с высокой температурой.

Боль в мышцах была такая, какой я за все свои 57 лет не припомню. Озноб, слабость. Выходные были тяжёлыми, состояние ухудшалось. Плюс ко всем вышеперечисленным симптомам пропал сон.

В госпитале

Положили меня в госпиталь в Коминтерне, на Семашко, 2а. На две недели оказался в общей палате с такими же, как я, тяжёлыми пациентами. Больница заполнена почти на 100%, причем лечатся люди самых разных возрастов: и пожилые, и молодёжь. Многие лежачие, под кислородом. Почти каждый, с кем удалось поговорить, соглашались: так тяжело болеть им ещё не приходилось. В больнице мне назначили интенсивное лечение: капельницы, антибиотики, противовирусные препараты. С началом терапии состояние постепенно становилось лучше. Снизилась температура, вернулся сон. Исчез страх, связанный с болезнью. Стало понятно, что врачи всё держат под контролем, надо просто выполнять их указания.

Меры безопасности

– Все медики: врачи, сёстры, санитарки – заслуживают самой большой благодарности. Всё делается профессионально, чётко, по часам. Сразу видно – опытная команда. В палатах чистота, питание хорошее. Не перестаю удивляться тому, как медики долгими часами работают в костюмах СИЗ, масках и перчатках! Все манипуляции проводят в них: капельницы, уколы. Видим, что им очень тяжело, устают, но нет никакой резкости в обращении с пациентами.

Рядом со мной в больнице лежали самые разные люди. В том числе те, кто признавался, что до болезни относился к COVID-19 с большим скепсисом… Насколько тяжело вы перенесёте эту заразу, не предсказать. Спортсмены, не болеющие вообще ничем и никогда, попадают под кислород. Поэтому даже если вы молоды и активны, помните про ношение медицинских масок и обработку рук. А если заболели, старайтесь сразу же самоизолироваться. Болеть лучше отдельно от родных. Я, например, очень жалею, что не сделал этого вовремя и заразил супругу. Она заболела гораздо позже меня. Я уже вернулся из больницы, а у неё – пик заболевания. Изолируйся я вовремя, она бы не болела. Не повторяйте моих ошибок.