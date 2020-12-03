Главная > Новости > В Кирове возле железнодорожного вокзала установлен чугунный забор

В Кирове возле железнодорожного вокзала установлен чугунный забор

Наталья Дмитриева Новости, Экономика

Мнения кировчан о новом объекте городской инфраструктуры  разделились.

На улице Комсомольской рабочие монтируют новые чугунные заборы, которые пришли на смену жёлтым металлическим заграждениям, часто критикуемым горожанами за эстетический вид.

В Кирове возле железнодорожного вокзала установлен чугунный забор

По плану чугунная ограда появится у самого вокзала, вокруг парковки на площади и на противоположной стороне у торгового центра.

Только появившийся забор уже получил свою порцию критики. Одни говорят, что забор красивый и элегантный, а другие, — что ему место только вокруг кладбища.

Ранее мы сообщали, что в кировском парке у диорамы появятся лыжные маршруты и яблоневый сад.

Фото: Telegram-канал «Городские проекты в Кирове»

Аватар
Наталья Дмитриева