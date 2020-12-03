В Кирове возле железнодорожного вокзала установлен чугунный забор

Мнения кировчан о новом объекте городской инфраструктуры разделились.

На улице Комсомольской рабочие монтируют новые чугунные заборы, которые пришли на смену жёлтым металлическим заграждениям, часто критикуемым горожанами за эстетический вид.

По плану чугунная ограда появится у самого вокзала, вокруг парковки на площади и на противоположной стороне у торгового центра.

Только появившийся забор уже получил свою порцию критики. Одни говорят, что забор красивый и элегантный, а другие, — что ему место только вокруг кладбища.

Ранее мы сообщали, что в кировском парке у диорамы появятся лыжные маршруты и яблоневый сад.

Фото: Telegram-канал «Городские проекты в Кирове»