Глава региона Игорь Васильев ответил на актуальные вопросы кировчан

На повестке оказались темы здравоохранения, строительства детских учреждений, ремонта дорог.

Губернатор Игорь Васильев выступил на радиостанции «Эхо Москвы в Кирове». Он рассказал о вопросах, которые больше всего сейчас волнуют кировчан. Главной темой стал коронавирус и защита от него. Так, этой осенью в Кирове стартовали исследования вакцины против COVID-19. По словам главы региона, добровольцы, которые приняли участие в проекте, чувствуют себя хорошо. Сейчас началась вторая стадия испытаний.

Игорь Васильев также отметил, что в борьбе с новой инфекцией не последнюю роль играет системная ранее проделанная работа по восстановлению государственной службы скорой медицинской помощи, санитарной авиации, сохранению аптечной государственной сети.

— Уделяя борьбе с коронавирусом большое внимание, мы не перестаём лечить людей по другим профилям. Также открываются новые медучреждения. Например, Центр ядерной медицины, — рассказал губернатор.

Отвечая на вопрос про доступность лекарственных средств, глава региона сообщил, что в государственных аптеках медикаменты есть. Однако Игорь Васильев попросил жителей не увлекаться покупкой и приёмом препаратов, которые не назначены врачом. Например, бесконтрольный приём антибиотиков может негативно сказаться на самочувствии, а потом во время болезни они перестанут быть эффективными.

Одной из тем стало развитие образования в регионе. Уже на протяжении четырёх лет каждый раз к новому учебному году в области открывается новая современная школа. А ещё начинают работать по несколько детских садов.

Такая тенденция должна быть продолжена. По словам губернатора, уже подана заявка в министерство просвещения РФ. Она касается строительства в следующем году сразу пяти новых детсадов. Также начато строительство школы в Радужном.

Продолжится в следующем году и ремонт дорог, а также их строительство. Сейчас идёт стадия заключения контрактов для того, чтобы уже весной можно было начать работу.

Ответил Игорь Васильев и на вопрос от фанатов хоккейного клуба «Родина». Они пожаловались на то, что не могут поддержать команду, прийти поболеть за спортсменов на стадион. Глава региона рассказал, что рекомендация по проведению соревнований без участия зрителей, поступила от Роспотребнадзора. Также он уточнил, что хорошо понимает болельщиков, позиция будет изучена, решение, как поддержать команду, принято.

Фото: Александр Папырин