В Нургуше две енотовидные собаки попались в видеоловушку

Зверьки явно делили территорию и были недовольны присутствием друг друга.

Наступившая календарная зима не остановила жизни в заповеднике Нургуш. На выпавшем снежном ковре обитатели охраняемой территории регулярно оставляют свои следы. А на днях сотрудникам повезло – в объектив видеокамеры попались две енотовидные собаки. Эти хищники наиболее активны в сумерки и ночью. Этим обусловлена темная картинка их встречи.

Упитанные зверьки бегали друг за другом по покрывшемуся льдом озеру и ворчали. Их писк был больше похож на кошачье мяуканье и говорил о недобрых намерениях. Скорее всего, собаки делили территорию. Ведь живут они парами (самка и самец), которые они образуют в октябре. Уже в декабре — январе эти хищные зверьки должны впасть в спячку до марта.

Ранее мы сообщали о том, что кировские активисты спасли самую маленькую сову.

Фото: fleascience.com