Его появление было анонсировано вчера, 4 декабря. Федеральная компания, развивающая в стране сетевой проект торгово-развлекательных центров, сообщила о том, что в нашем городе откроется водный развлекательный комплекс.

Хорошие новости для кировчан, которые любят активный отдых на воде. В Кирове откроется большой аквапарк. Он появится в 2022 году между строительным гипермаркетом «Леруа Мерлен» и ТРЦ «Макси» на Луганской.

Аквапарк будет носить название Y.E.S. Он будет по-настоящему большим. Площадь нового водного объекта в Кирове составит 10 тысяч квадратных метров. Это по размерам почти половина эталонной для многих казанской «Ривьеры».

В Кирове уже есть свой небольшой аквапарк. Он находится на улице Грибоедова, 15 в Сельмашевских банях. Кировчане очень ждали его появления. А когда он открылся (16 февраля 2017 года), то многие жители города были в восторге, хотя и отмечали его скромные размеры. Ему голосованием было выбрано имя «Дружба» и даже написан собственный гимн. Теперь через два года у миниаквапарка появится большой конкурент.

Кстати, открытие торгово-развлекательного центра «Макси» в Кирове на Луганской, 53 запланировано на начало весны. 1 марта ТРЦ должен открыть свои двери. Напомним, в ноябре на перекрёстке улиц Луганской и Ломоносова, на выезде из города в сторону нового моста, введено круговое движение. Кольцо появилось как раз рядом со строящимся крупным торгово-развлекательным центром.

Фото: yes35.ru и скриншот с видео «Макси Девелопмент»