В Кировской области в одинаковых авариях скончались два пенсионера-автомобилиста

Они попали в ДТП в один день, при схожих обстоятельствах.
Последний рабочий день прошлой недели, стал трагичной датой в семьях сразу двух пенсионеров. В 14 часов на автодороге Подосиновец – Страшково ушел из жизни 71-летний водитель. На своей «Оке» он съехал в кювет и перевернулся.
Спустя полтора часа между Слободским и Нагорском также съехал с дороги и перевернулся на одиннадцатой «Ладе» 66-летний автовладелец. Он также скончался на месте.
Ранее мы сообщали, что в Кирово-Чепецке полицейские задержали пьяного водителя-бизнесмена.
Фото:vk.com/gibdd43