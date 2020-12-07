В Кировской области в одинаковых авариях скончались два пенсионера-автомобилиста

Они попали в ДТП в один день, при схожих обстоятельствах.

Последний рабочий день прошлой недели, стал трагичной датой в семьях сразу двух пенсионеров. В 14 часов на автодороге Подосиновец – Страшково ушел из жизни 71-летний водитель. На своей «Оке» он съехал в кювет и перевернулся.

Спустя полтора часа между Слободским и Нагорском также съехал с дороги и перевернулся на одиннадцатой «Ладе» 66-летний автовладелец. Он также скончался на месте.

Ранее мы сообщали, что в Кирово-Чепецке полицейские задержали пьяного водителя-бизнесмена.

Фото:vk.com/gibdd43