В Кирове у матери забрали ребёнка, а её отправили в наркологию

В Ленинском районе Кирова комиссия по делам несовершеннолетних, куда входят сотрудники УМВД, Центра занятости и наркодиспансера, проверили, как живут маленькие кировчане в семьях находящихся в социально опасном положении. В самом большом по численности населения — Ленинском районе — они посетили 33 квартиры.

Проверяющих интересовало, есть ли у детей еда, одежда по сезону и порядок в доме. Во время визитов проводились беседы о запрете насилия в семьях и вреде употребления алкоголя. Не работающим кировчанам предложили встать на учёт в центр занятости.

Однако не всегда беседы помогают. Члены комиссии обнаружили нарушение прав ребёнка. В результате чего малыша изъяли из семьи и направили для лечения в детскую областную больницу.

Его мать обвиняется в плохом исполнении родительских обязанностей. Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка. А пока женщину направили в Кировский областной наркологический диспансер.

Фото: admkirov.ru