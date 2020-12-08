На границе Кировской области и Удмуртии появится новый монастырь

Сейчас там начались восстановительные работы.

В Удмуртии восстанавливают одну из старинных церквей. Она находится в селе Сада в Ярском районе. Это первый населённый пункт в республике со стороны Кировской области. Он находится практически на границе.

В селе есть красивая Вознесенская церковь. Она долгое время находилась в разрушенном состоянии. Но несколько лет назад храму начали давать новую жизнь. Этим занялся местный священнослужитель. Помогают прихожане и спонсоры.

Уже приведена в порядок территория рядом с храмом, активисты провели водопровод, установили окна, появилось крыльцо, отопление. Работы впереди ещё много. Но инициаторы проекта не сидят сложа руки.

Кроме того, как пишут СМИ Удмуртии, в населённом пункте на границе Кировской области и республики появится новый монастырь. Он будет мужским. Его откроют при Вознесенской церкви.

Ранее мы сообщали о том, что в старинной вятской церкви установили новые колокола.

Фото: vk.com/hram_sada