В автомобиле сработали подушки безопасности, которые спасли жизнь ему и его пассажиру.

В Кирове 20-летний бесправник снёс опору ЛЭП. ДТП произошло ночью в понедельник, 7 декабря. В Бахте на улице Юбилейной Suzuki вылетел с проезжей части и врезался в опору линии электропередач.

Удар был сильным, но двое человек, находившиеся в салоне авто выжили. Это 20-летний водитель и его 19-летний друг. Suzuki был сильно повреждён.

Ранее мы сообщали, что в Кирове «Мерседес» въехал в «Газель», а пострадала пенсионерка-пешеход.