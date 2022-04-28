29 апреля состоится пленарное заседание Заксобрания области

В пятницу, 29 апреля, состоится пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области.

В повестке — 25 вопросов. В том числе доклад о ходе реализации нацпроектов в 2021 году, рассмотрение поправок в Устав области и закон «О губернаторе», а также проектов законов «О депутате Законодательного Собрания» и «Об установлении на территории Кировской области налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

С повесткой можно ознакомиться здесь

Прямая трансляция — здесь

Начало — в 10 часов.