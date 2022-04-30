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29 апреля жители Кировской области увидели в небе «медузу»

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Главное, Новости, Общество

Снимки эффектного следа от ракеты сделал Сергей Коковин.

Напомним, «Кировская правда» сообщала о том, что с космодрома «Плесецк» будет выпущена ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутником «Космос (МКА-Р)» на борту. Её запуск был перенесён на сутки. Но 29 апреля всё же состоялись.

29 апреля жители Кировской области увидели в небе «медузу»

Житель Кировской области Сергей Юрьевич Коковин сфотографировал «медузу» — след от ракеты. Который выглядит очень эффектно благодаря подсветке Солнцем.

29 апреля жители Кировской области увидели в небе «медузу»

29 апреля жители Кировской области увидели в небе «медузу»

29 апреля жители Кировской области увидели в небе «медузу»

Фотографии сделаны 29 апреля в Подосиновском районе, сообщается в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

Фото и видео: Сергей Коковин

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Тамара Полыхаева