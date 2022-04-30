29 апреля жители Кировской области увидели в небе «медузу»

Снимки эффектного следа от ракеты сделал Сергей Коковин.

Напомним, «Кировская правда» сообщала о том, что с космодрома «Плесецк» будет выпущена ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутником «Космос (МКА-Р)» на борту. Её запуск был перенесён на сутки. Но 29 апреля всё же состоялись.

Житель Кировской области Сергей Юрьевич Коковин сфотографировал «медузу» — след от ракеты. Который выглядит очень эффектно благодаря подсветке Солнцем.

Фотографии сделаны 29 апреля в Подосиновском районе, сообщается в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

Фото и видео: Сергей Коковин