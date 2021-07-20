29 кировских улиц приведено в нормативное состояние

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ещё 9 участков практически готовы к сдаче. Обустраиваются съезды и обочины. Среди них, например, улицы Физкультурников, Боровая, Володарского и другие. До конца дорожного сезона будет отремонтирован участок Студенческого проезда.

Также в планах на этот год – привести в нормативное состояние участок от улицы Московской до Лепсе общей протяженностью 800 метров. Определен объем работ, подготовлена техническая документация. На будущий год запланированы работы на участке от улицы Московской до Воровского. Здесь планируется провести капитальный ремонт. Сейчас ведётся подготовка проектной документации.

— Всего в 2021 году в Кирове, с учетом поступления дополнительных средств, планируется отремонтировать около 70 улиц, — сообщили в городском управлении дорожной и парковой инфраструктуры.

Общий объем финансирования городу Кирову на 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составляет свыше миллиарда рублей.