20-летняя девушка сбита насмерть на пешеходном переходе в центре Кирова

Её сбила женщина, управляющая внедорожником Mitsubishi.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 8 декабря, на пересечении улиц Воровского и Володарского. В обеденное время недалеко от здания городской администрации Mitsubishi сбил человека. Авария произошла на пешеходном переходе. 20-летняя девушка, попавшая под колёса внедорожника, погибла.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку происшествия.

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