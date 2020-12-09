Кировские электрички меняют своё расписание

Пассажирам следует знать важную информацию.

Сразу несколько пригородных поездов, которые ходят в Кировской области, меняют расписание. Пассажирам важно знать новое время отправления и прибытия составов.

По данным службы по связям с общественностью Кировского региона ГЖД, изменения касаются графика с 13 декабря. С этой даты меняется расписание поездов No 6354 Ежиха — Киров, No 6378 Киров — Зуевка, N6478 Зуева — Глазов.

Так, электричка N6354 из Ежихи будет отправляться в 12:33. В итоге в Киров она придёт в 15:24. Электричка N6378 стартует из Кирова в 15:20, прибывает на конечную — в 17:10. Поезд N6478 с 13 декабря будет отбывать из Зуевки в 17:29, прибывать в Глазов в 19:20.

Ранее мы сообщали, что проезд в кировских автобусах может подорожать вдвое.

Фото: prizyv.ru