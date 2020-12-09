Игорь Васильев почтил память героев Отечества

В Кирове отметили молодой праздник День Героев Отечества в честь россиян, добившихся выдающихся достижений.

Памятная дата привязана к дате основания ордена Святого Георгия Победоносца императрицей Екатериной II. Тогда награду вручали воинам, проявившим в бою доблесть, отвагу и смелость. После революции праздник и орден упразднили. В 2000 году Владимир Путин вернул орден Святого Георгия, а спустя 7 лет возродили праздник. Теперь он связан не только с памятью о героических предках, но и с чествованием ныне живущих героев. Новый праздник способствует формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.

В этот день глава региона Игорь Васильев почтил память героев, возложив цветы к Вечному огню. Губернатор напомнил, что 9 декабря – это день, когда вспоминают героев Отечества не только давних лет, но и тех, кто сумел проявить свои лучшие качества в мирное время. Глава региона привёл в пример героев Псковской дивизии, погибших в горячей точке, а также нашего земляка — космонавта Виктора Петровича Савиных, совершавшего подвиги в космосе, спасая станцию и Виктора Бондарева ныне сенатора, а ранее руководителя военно-космических сил РФ, прошедшего все горячие точки,.

— Это очень важный день, когда мы вспоминаем всех героев. Я надеюсь, что их жизнь и подвиги станут примером для подрастающего поколения, — отметил Игорь Владимирович.

Фото и видео: Александр Папырин