В Кирове 17-летний подросток ограбил сверстника

Подросток применил приём уличной драки и завладел банковской картой.

В тёмное время суток на одной из улиц Кирова 17-летний подросток встретил своего знакомого сверстника и потребовал от него банковскую карту. Мальчишка отказался расставаться со своими деньгами, тогда хулиган схватил его за грудки и ударил лбом в лицо.

Воспользовавшись дезориентацией юного кировчанина, нападавший вытащил из кармана его куртки желаемую карточку и сбежал. Пострадавший, придя в себя, обратился к полицейским. Однако обидчик успел потратить деньги, которые были на депозите.

Сейчас сотрудники правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося.

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Фото: ВКонтакте24.рф