Пропавшую бабушку из Кировской области нашли в Арзамасе

Пенсионерка не вставала с лавки на вокзале.

Завершены поиски Валентины Пушкарёвой. Она жительница города Советска. Нуждается в медицинской помощи. Несколько раз в год проходит лечение в психиатрической больнице. Она уже не раз уходила из дома. Вот и некоторое время назад родные вновь забили тревогу. Женщина уехала в неизвестном направлении.

Позже удалось установить, что она отправилась в центр религиозного паломничества Дивеево, который находится в Нижегородской области. Когда за ней приехали волонтеры, бабушка вновь скрылась. Были организованы масштабные поиски.

Сегодня её обнаружили на вокзале в Арзамасе. Она не вставала с лавки. Сотрудники вокзала сообщили, пенсионерка несколько раз покупала билеты на поезда в разные направления, а после сдавала их. Активисты поисково-спасательного центра «Рысь» посадили её на поезд. Вечером женщина прибудет в Киров. Здесь её встретят волонтёры отряда «Лиза Алерт» и увезут домой. Об этом пишет newsnn.ru.

Ранее мы сообщали, что в Кирове пропал 6-летний мальчик. К исчезновению ребенка может быть причастен его отец.

Фото: pskovrail.ru