Мужчина заметил на одежде пенсионеров специальные значки с QR-кодом и телефоном.

В Нововятском районе Кирова прохожий заметил пожилую пару. Пенсионеры явно не знали, куда им идти. Кировчан заметил на куртке у дедушки значок со словами «мне нужна помощь» и подошёл к ним.

Выяснилось, что во время прогулки пара потерялась и не могла найти дом. На значке кроме QR-кода был указан телефон. Позвонив по указанному номеру, кировчанин назвал оператору номер на значке. Поверив данные по базе, они нашли родственников и связались с ними. Дочь потерявшейся пары быстро приехала за родителями и поблагодарила мужчину за чуткость и отзывчивость.

Это не единичный подобный случай. Скоро год, как пожилые люди начали получать специальные значки, помогающие родственникам их в розыске. С годами память подводит, а в городе появляются новые дома, районы, которые дезориентируют престарелых горожан. Люди могут заблудиться в родном годе и погибнуть без заботы близких.

Крепить на одежду значки с QR-кодом и просьбой о помощи предложили сотрудники Кировского городского комплексного центра соцобслуживания населения. С февраля идея распространилась по всему региону. Центры соцобслуживания готовят списки нуждающихся и выдают их. Кроме пенсионеров с плохой памятью их крепят к одежде кировчан, которым он необходим по здоровью.

Если у вашего родственника проблемы с памятью, но он не находится на соцобслуживании, а вы хотели бы получить этот значок, то нужно обратиться в комплексный центр по месту жительства или позвонить по телефону 8 (800) 201-21-09 и оставить заявку.

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Фото: Александр Папырин