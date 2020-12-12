По ОТР покажут снятый в Кирове фильм про известного писателя

19 декабря на ОТР пройдет день Альберта Лиханова. В течение дня на канале покажут несколько фильмов, посвященные известному писателю с вятскими корнями.

Среди них – кино под названием «Часовой детства». Фильм был снят в 2020 году к 85-летию со дня рождения Лиханова. Его режиссером стал Иван Лиханов, внук писателя.

Съёмки фильма велись в нескольких городах, в том числе в Кирове. Точек было много: дом, в котором жили родителя Альберта Лиханова, знаковые места детства и юности писателя, дома его друзей, а также организации, с которыми связана его общественная деятельность.

Часть съемок прошла в кировской библиотеке имени Альберта Лиханова и в детском парке «Аполло».

Фильмы будут интересны всем, кто любит творчество писателя Альберта Лиханова, кому не безразлична судьба обездоленных детей, кто хочет познакомиться поближе с биографией знаменитого земляка. Демонстрация фильмов в образовательных учреждениях, дистанционный показ их в учреждениях культуры станет очередным своеобразным уроком нравственности, совести и силы духа от Человека с большой буквы, каким является Альберт Анатольевич Лиханов.

Большое интервью с Альбертом Лихановым, где он рассказывает о том, что делает писателя писателем, можно почитать на нашем сайте: первая часть и вторая часть.