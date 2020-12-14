Кировская школа классического танца стала одной из лучших в России

Благодаря своим успехам учреждение культуры получит деньги на развитие.

На днях в столице прошло награждение победителей всероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств». Для этого в Москву съехались учителя лучших детских школ искусств.

Для участия в этом конкурсе, который ежегодно проводит Российский фонд культуры, свои заявки направили почти 150 школ. Из них строгое жюри выбрало всего 10 лучших. Среди них одно Кировское образовательное учреждение, руководит которым Наталья Заболотникова. Кстати, наша школа уже получала эту награду 4 года назад.

Победители этого конкурса не только столичные танцоры. Кроме успехов наших землячек судьи отметили также танцевальные коллективы из Красноярского края, Томской, Иркутской, Архангельской, Новосибирской, Курской областей.

Теперь кировская школа получит от российского фонд культуры 400 тысяч рублей на развитие.

Ранее мы сообщали, что кировские студенты переписали картины великих художников.

Фото: admkirov.ru