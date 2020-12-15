Кировчанам ответили на вопрос о переводе школ на дистанционное обучение

В министерство образования Кировской области начали поступать вопросы от взволнованных родителей школьников. Они возмущены слухами о том, что школы вновь могут закрыть, как это было весной.

В министерстве успокаивают и заявляют, что школы продолжают работать в штатном режиме. Роспотребнадзор предписал организовать обучение с применением дистанционных технологий только в одной школе №51. Она сейчас работает дистанционно. Учащихся с 1 по 11 классы разобщили в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. За парты они смогут вернуться после 24 декабря.

В департаменте образования Кирова подтвердили, что все остальные муниципальные школы города продолжают работу в обычном (очном) режиме. Решение о переводе всех учебных учреждений на дистант может быть принято только оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: vk.com/minobr43