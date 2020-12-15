В Кирове в развлекательном центре мужчина избил девушку

К сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о происшествии, случившемся в одном из заведений города. В развлекательном центре, который находится в микрорайоне Дружба, неизвестный мужчина избил девушку.

Всё произошло неожиданно. Посетительница заметила, что из женской раздевалки выходит мужчина. Через некоторое время этот же человек вновь зашёл в раздевалку, где оставлены разные вещи. Девушка сделала мужчине замечание.

Он отреагировал неадекватно. Несколько раз ударил молодую женщину. Удары наносил по лицу.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали подозреваемого. Мужчине 42 года. Его доставили в полицию. Начата проверка.

Фото: retaildesignblog.net. К происшествию непосредственного отношения не имеет.