«Властелин колец» по-вятски: в Кирове покажут фильм «Хранитель»

15 декабря состоится показ фильма-сказки «Хранитель», снятого в Кировской области. О событии сообщает телеграм-канал «Кировской правды».

Премьера будет закрытой – первыми картину увидят те, кто принимал участие в ее создании. Однако в телеграм-канале «КП» с 19 часов начнется прямая трансляция «Хранителя», которую смогут посмотреть все подписчики.

Режиссер фильма – Елена Бронникова. Как рассказала она на своей странице в соцсетях, фильм снят в рамках проекта «Вятские сказки». Места съемок – Кировская область: Порошино, Слободской, Котельнич, Советск, Оричи и другие локации.

«Хранитель», по словам Елены, это сказка о взрослении и выборе, в котрой каждый найдет для себя то, что откликнется ему.

— В создание этой сказки было вложено невероятное количество сил, начиная от полугодовалой работы над сценарием, проработки образов, визуальной составляющей, поиска локаций в связи с карантином, заканчивая нелегкими съемками… После просмотра, думаю все мы будем гордиться своей малой Родиной! – написала Елена.

Ранее мы писали, что совсем скоро по каналу ОТР покажут фильм про писателя Альберта Лиханова, снятый в Кировской области.