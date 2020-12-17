До пресс-конференции Владимира Путина осталось полчаса

17 декабря состоится традиционная пресс-конференция Владимира Путина. На ней находится корреспондент «Кировской правды». Вот что она рассказывает:

— Эфир начнётся в полдень, однако, журналисты работают в Доме связи уже больше двух часов.

На входе — строгая пропускная система с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм: меряют температуру, выдают маски и перчатки. Всех предупреждают: на лице обязательно должна быть маска.

В «предбаннике» зала, где будет проходить пресс-конференция, журналисты с ТВ «ловят» приезжих. Основной вопрос для всех: как вам новый формат мероприятия? Надо сказать, что для многих эта конференция не первая. И, конечно, — как собираетесь привлекать внимание, чтобы задать ваш вопрос. Оригинальных плакатов пока не замечено, возможно, они лежат в папках до поры до времени.

Уже проведено несколько инструктажей на предмет, как задать вопрос и как вести себя во время мероприятия. Техническое оснащение мероприятия также на высоте.

Вопросы, которые планируют задать представители СМИ, касаются медицины, образования, волонтерства, кадров… Одним словом, всех сфер жизни россиян. В зале находится более 70 журналистов.