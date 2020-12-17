Жителей Кировской области всполошил мёртвый зверёк

В Котельниче замечена погибшая лисица.

Жители города Котельнича заметили рядом с мусорными баками у котельной мёртвую лису. Снимок появился в соцсетях. Пользователи интернета предположили, что животное могло уснуть после ужина. Но эта версия оказалась неверной.

Люди предположили, что лесного зверька мог кто-то убить, либо он погиб сам. Возможно лиса болела бешенством, из-за этого и не побоялась выйти к людям.

Диких зверей, которые ищут пропитание рядом с жилищем человека, видели в разных населённых пунктах Кировской области. В связи с этим сотрудники правительства Кировской области просят людей быть осторожными, не вступать в контакт с животными, не подкармливать их, не пытаться погладить.

Нападений диких зверей на человека в Кировской области за последнее время не зафиксировано. В Омутнинском районе рядом с посёлком Восточный были замечены следы медведя. Людей просили не выходить за пределы поселения. Чуть позже стало известно, что хищника застрелили.