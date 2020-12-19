Обязательная маркировка шин в России: подробности

В ноябре вступило в силу постановление правительства РФ, сделавшее обязательной маркировку шин. Теперь при покупке колёс их можно проверить через систему «Честный знак». В неё производители и импортёры должны вносить сведения о маркировке отдельных видов шин, а также об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.

Зачем нужна маркировка?

Система разработана для защиты прав потребителей. Через неё можно сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация поступит в контрольный орган. Таким образом государство защищает граждан от некачественного, фальсифицированного продукта, а экономику – от убытков, которые она несёт из-за незаконной торговли.

Насколько оказались готовы к переходу на новую систему контроля участники рынка в Кировской области? В регионе создали рабочую группу по контролю введения системы маркировки товаров средствами идентификации на территории области под руководством председателя регионального правительства Александра Чурина. Предприятиям направили подробную информацию и методические рекомендации, а также ссылки на обучающие семинары по введению системы маркировки.

Собственно, для участников рынка тема не нова. С 2019 года они уже вели подготовку к внедрению маркировки шин в тестовом режиме.

– К 1 ноября 2020 года производители шин региона успешно прошли регистрацию в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами, и обеспечили нанесение средств идентификации на изготовляемую продукцию, – сообщили в министерстве промышленной политики Кировской области.

Сами участники оборота поделились, что для реализации маркированных шин им необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, контрольно-кассовую технику, двухмерный сканер для считывания при продаже кода Datamatrix и программу, которая обеспечит корректную передачу кода маркировки реализуемых шин, и реквизиты чека в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Кроме того, участник оборота должен быть обязательно подключён к электронному документообороту для обмена данными с другими участниками оборота шинной продукции.

– Выполнение этих требований может вызвать трудности, особенно у тех, кто реализует шины в районах области, так как это достаточно большие затраты, – рассказал кировский эксперт Николай Попов.

Автосалоны и дилеры готовы

Всего на 1 декабря в регионе осуществляют торговлю шинами 225 хозяйствующих субъектов, из них 152 зарегистрированы в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

– По проведённому мониторингу готовности хозяйствующих субъектов исполнять требования законодательства Российской Федерации в сфере маркировки товаров можно сделать вывод, что автосалоны и дилеры, осуществляющие продажу шин на территории Кировской области, готовы к реализации маркированной продукции, – подчеркнули в министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области.

В целом в системе «Честный знак» насчитывается уже более 7,5 тысячи участников оборота. До 1 ноября было промаркировано более 17 млн шин, а в оборот введено более 5,5 млн шин с маркировкой. Если такая маркировка будет отсутствовать, товар становится контрафактным, за что продавец или поставщик несёт административную ответственность.

Так, за изготовление шин без маркировки или с нарушениями юридическому лицу грозит штраф 50–100 тысяч рублей, предпринимателям или должностным лицам – 5–10 тысяч рублей. Хранение, перевозка, реализация и приобретение с целью сбыта изделий без «марок» карается штрафом 50–300 тысяч рублей для юрлиц и 5–10 тысяч рублей для предпринимателей или должностных лиц.

Ряд участников рынка относится к нововведению настороженно, поскольку «механизм маркировки пока не до конца понятен». Считается, что всё зависит от того, как выстроят работу изготовители, включая настройку поставок и документы подтверждения. «Особенно не волнуемся, готовим торговую базу, подбираем и закупаем необходимое оборудование», – рассказали в одном из пунктов продаж в Кирове.

Между тем в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) уверены, что причин для затруднений с продажей зимних шин не будет. «Во-первых, маркировка шин не стала сюрпризом для отрасли: пилотный проект, в ходе которого компании должны были подготовиться к обязательным требованиям, шёл с 20 июня 2019 года, то есть у компаний было полтора года, и многие заранее перешли на работу с маркированной продукцией. Во-вторых, до 15 декабря автосалоны, магазины, дилеры смогут продавать немаркированные шины, которые были произведены или завезены до 1 ноября. Это запасы, которые сформированы как раз для массовой смены летних шин на зимние», – цитирует представителя ЦРПТ издание «Конкурентру».

Разумеется, обязательная маркировка шин влечёт дополнительные расходы, и для конечного потребителя этот товар станет несколько дороже. По мнению некоторых экспертов, на один-два евро на каждую шину с учётом трудозатрат на нанесение «марки». С ней, как выясняется, проблема – зачастую наклейки, на которых отражён код DataMatrix, отваливаются от шин при маркировке на производстве, а потом и при маркировке остатков розничной точкой.

– Мне кажется, благодаря введению маркировки с рынка уйдут «серые» продавцы. Но какие трудности принесёт это нововведение честным продавцам, покажет время, – считает житель г. Кирова Борис Абатуров.

Пока же, по информации новостных порталов, в стране в связи с пандемией отмечаются трудности в автомобилестроении и увеличения общероссийского производства шин по итогам 2020 года не ожидается. По итогам шести месяцев потребление легковых шин снизились относительно аналогичного периода 2019 года на 22% – до 18,4 млн штук. Импорт сократился на 6%.

Кстати!

Постановлением правительства Российской Федерации утверждены этапы вступления в силу требований обязательной маркировки шин средствами идентификации.

С 1 ноября 2020 года запрещаются производство и импорт немаркированных шин, а также приобретение немаркированных шин участниками оборота, работающими напрямую с производителями и импортёрами.

До 15 декабря 2020 года осуществляется маркировка средствами идентификации шин, ввезённых на территорию Российской Федерации после 1 ноября 2020 года, но приобретённых до этой даты.

С 15 декабря 2020 года запрещается оборот немаркированных шин.

До 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 15 декабря 2020 года.

С 1 марта 2021 года все участники оборота обязаны передавать сведения

в отношении всех действий по обороту шин в информационную систему маркировки.

Знания – сила

Полный комплект инструкций для участников оборота шин подготовлен оператором информационной системы маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ» и размещён на официальном сайте информационной системы маркировки по ссылке.

Кроме того, в целях оказания консультационной поддержки бизнес-сообщества в части соблюдения требований обязательной маркировке средствами идентификации на сайте центра «Мой бизнес» создана отдельная вкладка по обязательной маркировке товаров средствами идентификации.