Жители Кировской области подкармливают прожорливое крошечное животное

Оно таскает семечки в свою норку.

В соцсетях появились снимки очень маленького зверька. Фото сделано в Кирово-Чепецке. По словам автора, животное кормится семечками, которые рассыпаны на земле.

Видимо, оно делает так постоянно. Тут же видна небольшая ямка — норка зверька. А на дереве над норкой — висит кормушка. Люди приходят подкармливать птиц, а получается, что кормят ещё и крошечного зверька.

Автор снимка спрашивает у пользователей, что это может быть за животное. Люди поспешили ответить на вопрос. Кто-то шутил, что существо похоже на дельфина, ласку и чупакабру. Но в итоге многие сошлись во мнении, что это малая бурозубка.

Малая бурозубка — одно из самых маленьких и прожорливых млекопитающих на планете. Длина её тела около 4-6 сантиметров, вес — от 2 до 7 грамм. Есть остренький хоботок.

По словам жителей Кирово-Чепецка, бурозубка успешно живёт в населённых пунктах, рядом с человеком. Приманить её можно злаками, хлебом. В природе животное старается селиться в разрежённых лесах, перелесках, зарослях кустарника. Малая бурозубка питается насекомыми.

Ранее мы сообщали, что в Кирове найдена собака необычного окраса.

Фото: drive2.ru и vk.com/podslushano_chepetsk