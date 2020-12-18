Когда в Кирове появилось название Филейка

Об интересных моментах из истории уголков областного центра.

В кировской библиотеке им. А.С. Пушкина разработали проекты, с которые позволяют побывать на виртуальных экскурсиях в разных уголках столицы региона. Одна из них – «Вдали от центра» – посвящена Филейке и пос. Коминтерновскому.

Монастырь в честь спасения Александра III

Название «Филейка», согласно письменным источникам, известно с XVII века. Так именовали левый приток Вятки. На речке Филейке располагались пять деревень и бобыльская слободка с населением 3 тысячи человек. В конце XIX века в селе возвели каменную Покровскую церковь, рядом разбили фруктовый сад и кедровую рощу. 200-летний кедр из этой рощи сохранился, является государственным памятником природы. Был на Филейке и Александро-Невский мужской монастырь, основанный иеромонахом Стефаном Куртеевым (Филейским). Монастырь строили в честь чудесного спасения Александра III с семьёй после крушения поезда. Главный Свято-Троицкий собор (проект Ивана Чарушина) при монастыре получился массивным. В 1916 году его почти достроили, даже успели закрыть крышу, но в 1917-м начали сносить, хотя свежая кладка не поддавалась. В 1927 году на территорию бывшего Филейского монастыря переселили 180 монахинь из Преображенского женского монастыря, но вскоре кого-то из них отправили в ссылку, кого-то расстреляли. От главного храма после взрыва не осталось и следа. От монастыря уцелели стены братского корпуса и памятный крест.

Городище

Когда-то на Филейке писал пейзажи один из самых известных живописцев России Станислав Жуковский, вятский фотограф Сергей Лобовиков делал снимки природы и деревенских типов.

Есть на Филейке и совсем «седая древность»: в VII–III веках до нашей эры здесь стояло Наговицинское городище. Археолог и историк Александр Спицын в конце XIX века сообщил, что городище занимало 600 кв. м, было обнесено земляным валом в два метра и широким рвом. При раскопках здесь обнаружили обломки глиняной посуды, каменные орудия труда и кремний.

В 1934-м на Филейке началось строительство завода № 315 по выпуску агрегатов для авиавооружения, а с эвакуацией завода № 32 из г. Москвы в 1941-м завод стал ведущим по производству вооружения для самолётов Ил-2, Ил-4 и др.

За послевоенные десятилетия на Филейке вырос большой рабочий поселок, появились ДК им. 20 партсъезда, школы, многопрофильная больница, а потом и санаторий-профилакторий.

Трамплин

Одна из спортивных достопримечательностей северного микрорайона – трамплин К-90, построенный в 1951 году. Когда-то он входил в тройку самых больших в стране и принимал прыгунов со всего СССР. В 1981-м в микрорайоне появилась ещё одна достопримечательность – самолет АН-2. Отслужив своё, он стал сначала детским кинотеатром, затем – историческим объектом.

По мнению местных жителей, Филейка – место уникальное, нисколько не уступающее историческому центру Кирова: сколько архитектурных, природных и культурных достопримечательностей! Восстановлен арт-объект советского периода – фонтан «Золотые рыбки», в 2017 году появилась Литературная аллея и Шаляпинская гостиная в библиотеке № 11.

Посёлок обувщиков

В позапрошлом веке за рекой Вяткой стояла деревня Седининская. Через неё протекала небольшая река Плоская. Предприимчивые крестьяне построили там несколько водяных мельниц. Сегодня это район ул. Павла Корчагина. В нач. ХIХ в. на одной из мельниц работал крестьянин Иван Долгушин, который, подкопив денег, выкупил мельницу и сделал из неё маленький кожевенный цех. Поначалу это было кустарное предприятие, где сам Иван вручную выделывал кожи и продавал крестьянам, которые шили простую обувь. В 1839 году на месте мельницы появился небольшой заводик, производство расширялось, а через 30 лет переехало в двухэтажное кирпичное здание. Производство постепенно перешло к потомкам Ивана Долгушина. Дело было прибыльное – царской армии требовалась обувь, поэтому к цехам по выделке кожи присоединилась обувная фабрика. После революции завод Долгушина национализировали, в 1922 г. назвали обувным предприятием им. Коминтерна. А жилой микрорайон, который образовался вокруг, просто Коминтерном. Здесь проходит самая длинная в г. Кирове улица – Павла Корчагина (до 1964 г. называлась Производственной)– 9 км: от поворота на сл. Макарье до транспортной развязки после нового моста.

Одна из достопримечательностей – клуб (проект Ивана Чарушина), который после войны получил название «Заречный» и стал знаменит народным театром «На Клубной». В 1960-х появился кинотеатр с красивым арочным окном и балконами. Первая фабрично-заводская школа-семилетка в посёлке начала строиться в 1927 году методом народной стройки. В 1937-м возвели каменную школу № 18 (теперь 33-я), которая тогда казалась дворцом.

Все советские годы обувной комбинат был градообразующим. В 1960-е появилось ещё одно крупное предприятие – Домостроительный комбинат, благодаря которому в эксплуатацию были введены 4 млн. кв. м жилья в Коминтерне, Кирове, области. Артем Иосифович Чепашвили, первый директор ДСК с 1978-го по 1985 год, сделал столько, что и спустя многие годы не изгладилось из памяти. Он считал, что дома должны быть добротными, дворы – уютными, с фонтанами и цветниками.

Марина ГЛУШКОВА

Читайте также, как ссыльный Сталин в Вятской тюрьме побывал…